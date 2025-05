Proyek Underpass Tol Cinere-Jagorawi Dimulai Dua Hari Lagi

TEMPO.CO, Depok - Kepala Seksi II Tol Cinere - Jagorawi, M.Yusuf, mengatakan pengerjaan proyek under pass tol Cinere - Jagorawi di bawah Jalan Margonda Raya akan dimulai awal Maret mendatang. "Senin 2 Maret kami mulai persiapan memasang pagar pembatas proyek, pemasangan concrete barrier," katanya ketika dihubungi, Sabtu, 28 Februari 2015.



Pengiriman alat ke lokasi pengerjaan akan berlangsung mulai Minggu malam besok. Pelaksanaan proyek underpass akan menutup Jalan Margonda Raya secara permanen hingga proyek selesai.



Proyek under pass Tol Cinere - Jagorawi akan dibangun dengan dimensi panjang 47 meter, lebar 45 meter dan kedalaman 17 meter. Proyek under pass Jalan Margonda Raya sisi barat atau jalan dari arah Jakarta menuju Jalan Citayam ini diperkirakan selesai dalam dua bulan.



Setelah tahapan ini kelar, kontraktor yaitu PT Hutama Karya akan melanjutkan pengerjaan proyek Jalan Margoda Raya sisi Timur. "Perkiraan semua selesai di bulan Juni," kata Yusuf.

MAYA NAWANGWULAN