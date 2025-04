Proyeksi 2018, Karir di Bidang IT Bakal Mencapai Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2018 bidang Informasi dan Teknologi (IT) akan tetap menjadi tren di dunia karir. Begitu disebutkan Manajer Operasional Daya Talenta Indonesia Mayya Indriastuti. “Ini karena banyak penggunaan teknologi dan aplikasi untuk berbagai kegiatan seperti marketing, promosi, jasa, dan lain sebagainya,” katanya yang dihubungi TEMPO.CO, 25 Desember 2017.



Baca juga:

Hubungan Mau Langgeng? Simak 9 Resolusi 2018 ini Bersama Si Dia

Kanker Nasofaring, Begini Kim Woo Bin Melewati Kemoterapinya

Akhir Tahun dan Alkohol Waspada Sindrom DTs, Efeknya Bisa Panjang



Lebih jauh Dosen Ekonomi sekaligus CEO Karir.com Dino Martin menyebutkan bahwa bidang IT akan menjadi primadona di 2018. Sebelumnya menurut Dino, Bidang IT mulai menjadi favorit pada 2016, kemudian naik trennya pada 2017. “Artinya, banyak perusahaan saat itu yang terus melakukan rekrutment untuk mencari talenta IT yang terbaik. Dan ini bukan hanya domain dari perusahaan IT dan dot.com saja. Namun juga perusahaan dari industri lain seperti Fast Moving Consumer Goods atau FMCG, banking, finance hingga manufacturing,” katanya kepada TEMPO.CO, Selasa 26 Desember 2017.



Dengan semakin berkembangnya teknologi mobile internet dan cloud base operating system, perusahaan semakin di posisi untuk selalu bisa berkompetisi dan mengikuti tren pasar.



Sebut saja, misanya ada Aviva yang di Indonesia adalah bagian dari Astra International saja punya apps namanya Buddies. Kemudian ada DNS Bank punya Digi Bank, BTPN punya Jenius. “Bahkan Indomaret akan segera luncurkan apps mereka namanya i Saku,” katanya.



Nah tak heran jika di 2018 ini menurut Dino, bidang IT akan mencapai puncaknya, Apalagi, menurutnya akan ada industri digital baru yang akan bergeliat di 2018. “Namanya FinTech atau Financial Technology,” ujarnya.



Siap-siap saja menjadi tenaga kerja IT yang mumpuni. Dan siap kerja kata Dino. Pasalnya sekarang ini lulusan IT banyak, tapi tidak banyak yang siap kerja.



Sementara itu, Mayya juga menambahkan bahwa bakal ada beberapa jenis karir yang juga banyak dicari di 2018. “Bidang hukum dan spesialis di bidang kesehatan dan kecantikan,” katanya. Baca: Solange Knowles Mengidap Autonomic Disorder, Apa Itu?



“Bidang hukum paling banyak dicari karena sekarang ini apa-apa harus jelas dan butuh bantuan status hukum, “ ujar Mayya menjelaskan. Contoh yang perlu status hukum itu misalnya barang, hubungan keluarga, rumah, kepemilikan dan lain sebagainya.



Sementara, tenaga spesialis dibutuhkan di bidang kedokteran atau terapis karena banyak pasien yang bisa membantu proses penyembuhan. “Sekarang banyak penyakit yang disebabkan virus berbahaya dan bahkan penyebab sakitnya belum diketahui apa, sehingga pasien mencari orang ahli untuk menyelesaikan kasusnya. Demikian juga karier spesialis di bidang kulit atau kecantikan bakal semakin naik pamornya, karena kini banyak orang berlomba memperbaiki penampilannya,” kata Mayya.