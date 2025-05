PT Bukit Asam Butuh Investasi Rp 52,5 Triliun untuk Proyek Gasifikasi Batu Bara

Keputusan Air Product untuk menarik diri diduga berkaitan dengan persoalan keekonomian proyek dan tingginya risiko karena hasil gasifikasi hanya akan dibeli oleh satu pihak, yakni Pertamina. Menurut analisis dari Institute for Energy and Financial Analysis (IEEFA) pada tahun 2021, proyek gasifikasi di Muara Enim berpotensi menyebabkan kerugian hingga US$ 377 juta per tahun, atau sekitar Rp 6,14 triliun.