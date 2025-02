PT KAI Operasikan KA Cakrabuana dan KA Batavia: Berikut Rute, Kelas, dan Harga Tiket

KA Batavia yang melayani rute Gambir – Solo Balapan (PP) dan beroperasi setiap Kamis hingga Ahad sepanjang Februari 2025. Perjalanan perdana dijadwalkan pada Kamis, 6 Februari 2025. Kereta ini terdiri dari empat kereta eksekutif Stainless Steel New Generation dengan kapasitas 50 kursi per kereta serta empat kereta ekonomi Stainless Steel New Generation dengan kapasitas 72 kursi per kereta.