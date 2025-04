PT PP Bidik Aset Rp 51 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Korporasi konstruksi dan investasi milik negara, PT PP (Persero) Tbk., menargetkan aset dapat mencapai Rp 51,79 triliun pada 2017 atau meningkat 65 persen dibandingkan dengan Rp 31,23 triliun pada 2016.



Berdasarkan laporan tahunan 2016 yang dirilis oleh perusahaan pada Rabu, 22 Februari 2017, dijelaskan bahwa peningkatan aset itu disebabkan oleh sejumlah hal seperti peluang peningkatan belanja modal pasca IPO anak usaha.



“Terdapat peluang yang besar bagi perseroan untuk meningkatkan capex di masing-masing pilar bisnis PP dari hasil rencana IPO dan right issue pada tahun 2017 diantaranya right issue PT PP Properti, IPO PP Energi, IPO PP Infrastruktur IPO PP Pracetak dan IPO PP Peralatan,” papar manajemen perusahaan.



Selain itu, penyebab lainnya adalah peningkatan kenaikan piutang usaha sebagai dampak dari peningkatan penjualan pada 2016, peningkatan penerimaan kas sebagai pelunasan piutang usaha dan peningkatan aset tidak lancar berupa properti investasi.



Perkiraan aset itu akan didominasi oleh aset lancar sebesar Rp 33,85 triliun dan aset tidak lancar sebesar Rp 17,9 triliun pada 2017.



Pada 2017, perusahaan menargetkan kontrak baru Rp 37,2 triliun atau meningkat sekitar 20 persen dibandingkan dengan Rp 31 triliun pada 2016. Dengan target kontrak baru dan kontrak bawaan (carry over), perusahaan menargetkan peningkatan pendapatan sekitar 50 persen pada 2017.

