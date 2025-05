TEMPO.CO, Jakarta - Airbus Defence and Space menyerahkan sepenuhnya produksi pesanan pesawat NC212i kepada PT Dirgantara Indonesia (DI). Perusahaan penerbangan dalam negeri ini akan menjadi satu-satunya produsen NC2121i di dunia. “Semua sudah dipindahkan ke DI. Nanti semua pesawat NC212i berasal dari PT DI,” kata Program Manager NC212 Dirgantara Indonesia, Simet Kaban, kepada Tempo, Rabu, 15 Juni 2016.



Simet mengatakan proses peralihan perakitan pesawat NC212i yang dibuat bersama Airbus dan Dirgantara sudah dimulai sejak Oktober 2011. Airbus memilih berkonsentrasi memproduksi pesawat berbadan besar dan menyerahkan semua proses produksi NC212i kepada Dirgantara Indonesia. “Airbus sudah tidak ada lagi line produksi NC212,” ujarnya.



Menurut Simet, kendati pesawat NC212i merupakan pesawat rancangan lama, potensi pasarnya masih terbuka. Seri NC212i diklaim masih yang terbaik dibanding pesawat kecil sekelasnya karena memiliki ramp door. “Survei dari Airbus menghitung, ke depan masih dibutuhkan 150 pesawat jenis ini. Itu potensi pasarnya,” ucapnya.



Dengan pemindahan fasilitas produksi milik Airbus Defence and Space, yang semula berada di Spanyol, ke fasilitas milik Dirgantara Indonesia, semua proses akan dikerjakan Dirgantara. Simet mengatakan Dirgantara menyiapkan line produksi pesawat dengan kapasitas maksimal enam pesawat per tahun.



Kendati semua proses produksi pesawat itu diserahkan kepada Dirgantara, Airbus masih memasarkan pesawat untuk negara-negara di luar wilayah Asia-Pasifik yang menjadi porsi pemasarannya.



Simet mengatakan kapasitas produksi itu sudah maksimal karena keterbatasan hanggar produksi pesawat. Hanggar produksi pesawat Dirgantara, misalnya, harus berbagi dengan pesawat lain yang diproduksi, seperti CN235 hingga N295. “Maksimumnya enam pesawat per tahun kalau ada order banyak,” katanya.



Simet mengatakan pesawat NC212i dalam konfigurasi basic dibanderol US$ 8-9 juta. Harga pesawatnya bergantung pada konfigurasi dan misinya. “Pesawat ini untuk kebutuhan militer, misalnya harganya US$ 12-13 juta,” ujarna.



Dirgantara tengah menyelesaikan produksi dua unit pesawat NC212i pesanan Filipina dan tiga unit pesanan Vietnam. Sudah diproduksi lebih dari 600 pesawat sejak generasi awal pesawat, yakni C212 dan digunakan 38 negara, di antaranya Thailand, Filipina, Afrika Selatan, Spanyol, Uni Emirat Arab, Cili, dan Meksiko. Pesawat ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai membantu membuat hujan, patroli maritim, hingga penjaga pantai.



Pesawat NC212i merupakan generasi terbaru dengan daya angkut 28 penumpang. Pesawat ini memiliki ramp door atau pintu besar di bagian belakang dan sistem navigasi moderen. Biaya operasinya rendah sehingga diklaim terbaik di kelasnya. Seri NC212i juga dilengkapi winglet di ujung sayap untuk mengurangi hambatan udara.



Kerja sama pembuatan pesawat antara Dirgantara dan Airbus Defence and Space sudah dimulai sejak 1976 bersamaan dengan berdirinya pabrik pesawat milik Indonesia. PT Dirgantara kala itu mendapat lisensi memproduksi C212, yang kemudian berubah namanya menjadi NC212. Kerja sama keduanya diperbarui lagi pada 2012 .



AHMAD FIKRI