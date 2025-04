Puncak Arus Balik Lebaran Hari Ini, One Way Nasional Mulai Diberlakukan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way secara nasional mulai hari ini, Ahad, 6 April 2025. Sebelum one way secara nasional diberlakukan, kata dia, sehari sebelumnya telah diterapkan rekayasa lalu lintas tersebut sebanyak satu kali.