Puncak Arus Balik Versi Kementrian Perhubungan dan Polri Selisih Tipis

PT Jasa Marga perusahaan milik negara yang mengelola jalan tol di Indonesia sebelumnya melaporkan sebanyak 2,16 juta kendaraan meninggalkan Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek) pada periode mudik 21 Maret hingga 1 April 2025. Angka ini naik 28,1 persen dibandingkan lalu lintas normal, dan 0,6 persen lebih tinggi dari lebaran 2024. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan lalu lintas keluar Jabotabek 1,21juta kendaraan yang didominasi oleh kendaraan menuju arah timur atau ke arah Tol Trans Jawa dan Bandung.

Sementara itu, Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryanugroho memprediksi puncak arus balik lebaran akan terjadi pada 5, 6, dan 7 April 2025 mendatang dan Polri telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk pengaturan jalur dan penerapan sistem contraflow serta one way. Penerapan kebijakan itu akan ditandai dengan pengibaran bendera (flag off) oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo.