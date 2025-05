TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas mulai kembali melemah, tapi masih bertahan di level US$ 1.300 per ons.



Emas Comex kontrak Desember pada pukul 08.28 WIB menguat 7,7 poin atau 0,59 persen ke US$ 1.300,5 per ons.



Harga emas naik ke level tertinggi dalam hampir sebulan, setelah indeks dolar Amerika Serikat melemah.



Seperti diketahui, dalam penutupan perdagangan kemarin, indeks dolar AS melemah 0,31 persen ke 97,398.



Harga emas kembali melemah setelah Fed mengumumkan masih membuka opsi untuk menaikkan suku bunga tahun ini.



Ekspektasi Fed akan menaikkan suku bunga, membatasi permintaan untuk aset yang tidak memberikan hasil seperti emas.



"Emas menguat di tengah kegelisahan pemilu, gerak dolar," kata George Gero, Managing Director RBC Wealth Management, seperti dikutip Bloomberg, Kamis, 3 November 2016.



Pergerakan harga emas Comex kontrak Desember













3 November (pk.08.28 WIB)









1.300,5 (-0,59%)













2 November









1.308,2 (+1,57%)













1 November









1.288,0 (+1,17%)















Sumber: Bloomberg, 2016



BISNIS.COM