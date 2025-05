Ramadan Kurang 1 Bulan, Harga Telur dan Gula Pasir Sudah Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Seksi Bina Pasar dan Distribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Singkawang Helmi Aswandi mengatakan harga telur ayam dan gula pasir naik sekitar 4 persen menjelang bulan suci Ramadan kali ini.



Harga telur ayam negeri, sebagai contoh, semula Rp 22 ribu per kilogram kini menjadi Rp 23 ribu per kg. Sedangkan harga gula pasir menjadi Rp 13.500-14.000 per kg dari semula hanya Rp 13.000 per kg.



"Hal ini diketahui setelah saya memonitor langsung harga di Pasar Ali Anyang dan Pasar Beringin, Singkawang," katanya di Pontianak, Senin, 9 Mei 2016.



Adapun harga bawang merah dan bawang putih saat ini masih tetap tinggi, yakni Rp 46-50 ribu per kg. Namun harga beras sedikit turun menjadi Rp 9.500 per kg dari semula Rp 10.000 per kg.



ANTARA