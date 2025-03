Ramai-ramai Sidak Pasar Cek Harga Bahan Pokok oleh Satgas Pangan Polri hingga Mentan

Ia memaparkan kenaikan ayam potong dari harga sebelumnya Rp 35.000 per kilogram menjadi Rp 38.000 per kilogram, telor Rp 30.000 menjadi Rp 32.000 per kilogram, cabe merah keriting Rp 40.000 per kilogram menjadi Rp 60.000 per kilogram, bawang merah Rp 30.000 menjadi Rp 40.000, sedangkan daging sapi dari Rp 135.000 menjadi Rp 140.000.