Rapat Kreditur First Travel Digelar Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta -Perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel digelar kembali dibahas hari ini. Menurut sumber Tempo, rapat kreditur First Travel dijadwalkan digelar pukul 10 pagi ini di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.