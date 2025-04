TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan awal pekan ini. IHSG turun 0,12 persen ke 5.668,72.



Analis First Asia Capital, David Sutyanto, memprediksi IHSG rawan koreksi hari ini. Ia memperkirakan IHSG bergerak dengan support di 5.630 dan resisten di 5.700.



David mengatakan potensi koreksi dipicu meningkatnya kekhawatiran terhadap arus dana asing keluar berkelanjutan dari pasar menjelang pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC). Bank Sentral Amerika itu akan mengadakan pertemuan pada pertengahan pekan ini.



"The Fed diperkirakan akan menaikkan bunga FFR (Federal Funds Rate) 25 bp (basis point) menjadi 1,25 persen," katanya, seperti dilansir keterangan tertulis, Senin, 12 Juni 2017. Menurut David, harga komoditas yang cenderung bearish juga turut mempengaruhi pergerakan IHSG.



IHSG pada perdagangan akhir pekan lalu gagal bergerak di teritori positif meski sentimen pasar global dan kawasan Asia relatif kondusif. Rupiah pun cenderung menguat terhadap dolar Amerika. IHSG tutup koreksi 27,399 poin atau 0,5 persen di 5.675,523, meninggalkan level 5.700.



Koreksi IHSG akhir pekan lalu terutama didominasi aksi jual pemodal asing. Nilai penjualan bersih asing akhir pekan lalu mencapai Rp 1 triliun, sementara nilai transaksi di pasar reguler hanya Rp 5 triliun. Aksi jual terutama mendominasi sejumlah saham emiten unggulan yang bergerak di perbankan dan otomotif.



Selama sepekan terakhir, IHSG koreksi 1,2 persen setelah pekan sebelumnya menguat 0,45 persen. David mengatakan rendahnya risiko pasar saham global dan kawasan Asia pasca-pemilihan umum di Inggris dan kesaksian mantan direktur FBI di depan Senat Amerika belum mampu mengangkat minat beli pemodal. Sejumlah sentimen positif dari domestik, seperti data cadangan devisa akhir Mei lalu yang hampir mencapai US$ 125 miliar dan merupakan rekor tertinggi baru, serta penguatan rupiah belum berhasil mendorong akumulasi beli pemodal.



VINDRY FLORENTIN