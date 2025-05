TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan saham-saham sektor perbankan dan properti menjadi pendorong laju indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang perdagangan sesi pertama. Investor yang memanfaatkan harga dua sektor saham tersebut, yang telah bergerak merendah, mengakumulasi pembelian secara cukup masif.



Di lantai bursa, IHSG pun berakhir menguat 15,04 poin (0,28 persen) ke level 5.336,51. Investor asing tampak kembali mencatatkan aksi pembelian bersih senilai Rp 284 miliar.



Saham ASTRA memimpin laju indeks, dengan menguat 2,3 persen ke level Rp 7.800 per lembar saham. BMRI naik 0,6 persen menjadi Rp 11.700 per lembar saham. Sedangkan LPKR meningkat 0,9 persen ke level Rp 1.120 per lembar saham.



Menurut analis dari Samuel Sekuritas Indonesia, Tiesha Narandha Putri, setelah melemah 0,5 persen pada sesi perdagangan kemarin, sebagian saham, terutama yang berada di sektor perbankan dan properti, memang cenderung bergerak mengalami kenaikan (rebound). Meskipun hanya bersifat jangka pendek, kenaikan ini tetap memberi peluang hadirnya keuntungan bagi investor.



“Ada rebound pada saham-saham bank dan properti, walaupun hanya untuk basis short-term technical,” tuturnya.



