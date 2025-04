Rekam Jejak Pandu Sjahrir CIO Danantara yang Mundur dari TOBA

Mengenyam pendidikan di Phillips Academy (1994-1997), Pandu kemudian melanjutkan studi ekonomi di University of Chicago, meraih gelar Bachelor of Arts pada 2001. Tak berhenti di situ, ia memperdalam ilmunya di bidang bisnis dengan meraih gelar Master of Business Administration dari Stanford Graduate School of Business pada 2007. Ia juga menyelesaikan program MBA Eksekutif "One Belt One Road" di Universitas Tsinghua, Cina, pada periode 2017-2020.

Rekam Jejak di Dunia Bisnis dan Investasi

Karier Pandu di bidang bisnis dan investasi terbilang panjang dan beragam. Ia mengawali karier profesionalnya sebagai Analyst di Lehman Brothers (2001-2002), kemudian menjadi Principal di Byun & Co, Alternative Energy Fund Asia (2002-2005), serta Senior Analyst di Matlin & Patterson (2007-2010), khusus di sektor energi dan pertambangan.