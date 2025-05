TEMPO.CO, Jakarta – Analis pasar uang dari Samuel Sekuritas, Rangga Cipta, memperkirakan nilai tukar rupiah bakal tertekan karena ketidakpastian akibat instabilitas politik dalam negeri menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta tahun depan. “Pemeriksaan Ahok serta rencana demonstrasi 2 Desember 2016 menjaga ketidakpastian tetap tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 November 2016.



Rupiah, yang sempat menguat, akhirnya ditutup melemah dalam perdagangan Selasa, 22 November, yaitu di level 13.424 per dolar AS. Hal ini sejalan dengan pelemahan Surat Utang Negara (SUN) serta penguatan dolar di Asia. “Namun, di pasar keuangan global, terasa stabilitas yang lebih baik sehingga koreksi atas shock seharusnya berlanjut dalam jangka pendek,” katanya.



Sementara itu, indeks dolar dilaporkan terus melemah walaupun tidak drastis. Rangga berujar, fokus saat ini tertuju pada notulensi pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) atau FOMC meeting yang akan dirilis Kamis dinihari, 24 November.



Pihak The Fed, kata Rangga, dipastikan tetap percaya diri dengan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Funds Rate) yang ditargetkan terjadi dalam waktu dekat. Menurut dia, sinyal rencana kenaikan lanjutan pada 2017 juga penting untuk diketahui. “Selain itu, nanti malam ditunggu indeks manufaktur AS yang diperkirakan naik tipis.”



GHOIDA RAHMAH