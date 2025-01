Resmi Berlaku 2025, Ini Ketentuan Pajak Minimum Global yang Disahkan Sri Mulyani

Ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional, yang disahkan pada 31 Desember 2024. Mengacu pada pasal 1 beleid tersebut, pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) merupakan ketentuan pengenaan pajak tambahan yang dikembangkan oleh The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20.