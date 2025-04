Respons Tarif Impor Trump, Sofyan Djalil Usulkan Pemerintah Lakukan Negosiasi Ulang

CEO IBC Sofyan Djalil berpendapat pemerintah perlu melakukan negosiasi kembali dengan AS. “Kami meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif serta memperluas perjanjian dagang atau Free Trade Agreement (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” kata dia lewat pernyataan resmi, Jumat, 4 April 2025.

Sebelumnya, Trump mengumumkan kebijakan bea impor pada Rabu, 2 April 2025. Seluruh impor yang masuk ke AS dikenakan tarif 10 persen. Presiden dari partai Republik itu juga mengenakan tarif tambahan atau Reciprocal Tariffs bagi negara-negara yang memiliki surplus dagang dengan Amerika. Termasuk impor dari Indonesia yang terdampak tarif 32 persen.

Kebijakan tarif dari pemerintah AS berpotensi memperburuk tensi dagang global dan mengganggu stabilitas ekonomi lintas negara, termasuk Indonesia. Data Kementerian Perdagangan menyebut Amerika Serikat merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas terbesar di Indonesia pada 2024.

Nilai surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar dollar AS dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yang sebesar 31,04 miliar dollar AS. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS terutama adalah garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.