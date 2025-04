RI dan Singapura Bahas Kolaborasi Pengembangan KEK Batam-Bintan-Karimun

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Perekonomian bersama delegasi dari Economic Development Board (EDB) Singapura menggelar 17th Co-Chairs Meeting of Working Group on Batam-Bintan-Karimun and Other Special Economic Zone (SEZ) in Indonesia. Forum tahunan soal KEK tersebut digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin, 14 April 2025.