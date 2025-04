RI-Emirat Arab Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Persatuan Emirat Arab sepakat meningkatkan nilai perdagangan serta investasi kedua negara. Hal ini mengingat kecenderungan penurunan angka perdagangan kedua negara dan nilai investasi PEA di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa, 7 Maret 2017.



Sebelumnya, Menteri Retno melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Negara Persatuan Emirat Arab (PEA) Maitha Salem Alshamsi. Dalam pertemuan yang dilakukan di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi IORA pada Senin sore lalu di Jakarta Convention Center (JCC). Ini, kedua menteri sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan serta investasi kedua negara.



Nilai perdagangan Indonesia-PEA tercatat menurun dari US$ 4,26 juta pada 2014 menjadi US$ 3,23 juta pada 2015 dan semakin menurun menjadi US$ 2,93 juta pada 2016. Begitu juga nilai realisasi investasi PEA di Indonesia menurun dari US$ 25,36 juta dalam 40 proyek pada 2014 menjadi US$ 19,25 juta dalam 26 proyek pada 2015.



Pada pertemuan bilateral itu, Menteri Retno menyampaikan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam Dubai Expo 2020. Pameran kelas internasional itu akan berlangsung sejak Oktober 2020 hingga April 2021 di Dubai. Dubai Expo menampilkan berbagai ide dan produk yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.



Sementara itu, Menteri Maitha menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan Indonesia di IORA untuk periode 2015 -2017. Menurut Maitha, Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia (IORA) selama masa keketuaan Indonesia mencapai banyak kemajuan signifikan dan meletakan dasar bagi kerja sama selanjutnya di kawasan Samudra Hindia.



Menteri Maitha berpendapat bahwa kerja sama IORA juga dapat melibatkan keahlian para akademisi ataupun pakar di berbagai bidang. Pertemuan bilateral tersebut diharapkan akan mendorong peningkatan kerja sama kedua negara secara konkret pada masa mendatang.



Rangkaian Pertemuan IORA akan dilaksanakan pada 5-7 Maret. Acara IORA didahului pertemuan tingkat pejabat tinggi pada 5 Maret, pertemuan tingkat menteri pada 6 Maret, dan pertemuan tingkat tinggi atau KTT pada 7 Maret.



ANTARA