TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berfokus untuk memasarkan produk-produk ekonomi kreatif Kota Bandung di ASEAN. Salah satu negara yang akan dijadikan pasar adalah Malaysia, melalui pembangunan toko khusus bernama Little Bandung yang dibiayai oleh pemerintah Malaysia dengan biaya mencapai Rp 70 miliar. "Sudah jalan. Alhamdulillah," kata Ridwan Kamil, Minggu, 19 Juni 2016.



Lebih lanjut, Ridwan Kamil menambahkan, merek Little Bandung ternyata diminati juga oleh beberapa perusahaan swasta di Malaysia. "Ternyata banyak perusahaan swasta yang juga kepingin. Kami sudah membahas perjanjian kerja sama dengan perusahan swasta non-pemerintah," ujarnya.



Ridwan Kamil optimistis, dalam waktu satu bulan, Little Bandung selesai dibangun di beberapa Kota di Malaysia. Untuk itu, dia meminta para pelaku usaha ekonomi kreatif Kota Bandung untuk mendaftarkan produk-produk mereka di Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan UMKM Kota Bandung.



"Segera daftarkan karena Malaysia lagi jorjoran senang dengan produk Bandung. Nanti ada kriteria dan ada proses seleksinya," ucapnya.



Selain itu, Ridwan Kamil akan menjalin kerja sama dengan restoran Bumbu Desa yang berencana membuka cabang di beberapa negara ASEAN. Menurut dia, restoran yang menyediakan masakan khas Tanah Pasundan tersebut sudah berkomitmen menyediakan ruang khusus yang akan dijadikan galeri dan toko yang akan memasarkan pariwisata Bandung Raya dan beberapa produk kreatif Kota Bandung.



"Kami akan kerja sama dengan Bumbu Desa karena mereka akan ekspansi banyak di ASEAN. Bumbu Desa akan memberikan ruangan untuk promosi Bandung dan UKM-nya, namanya Bandung Wall. Selain Kuala Lumpur, akan banyak di Vietnam dan tempat lain. Karena jumlah restorannya banyak, kami akan bikin MoU," katanya.



