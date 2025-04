TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas pada perdagangan pagi ini, Senin, 6 Februari 2017, menguat. Pada pukul 09.57 WIB, harga emas Comex kontrak April 2017 menguat 0,36 persen ke US$ 1.225,2 per ounce.



Penguatan harga emas telah dirasakan pada perdagangan seminggu kemarin. Dalam sepekan, emas Comex telah menguat US$ 29,7 per ounce. Pada Jumat, 27 Januari 2017, harga emas Comex masih di angka US$ 1.191,1 per ounce, menjadi US$ 1.220,8 per ounce pada Jumat, 3 Februari 2017. Kenaikan mingguan ini menjadi yang terbesar sepanjang lebih dari tujuh bulan perdagangan terakhir.



Penguatan berlanjut setelah rilis data pertumbuhan upah Amerika Serikat yang lebih lambat. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memacu kenaikan inflasi yang bisa mendorong bank sentral Amerika (Federal Reserve) bergerak lebih agresif dalam meningkatkan suku bunga.



Tingkat pengangguran Amerika naik dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen di Januari 2017. Rata-rata penghasilan per jam tumbuh 2,5 persen dari Januari 2016, atau terlemah sejak Agustus, seperti dikemukakan laporan Departemen Tenaga Kerja di Washington pada Jumat lalu.



"Pasar meyakinkan upah tidak akan menjadi masalah. (Pasar mengaitkan dengan kebijakan yang akan diambil) bank sentral Amerika," kata Bart Melek, Kepala Strategi Komoditas Global TD Securities, seperti dikutip Bloomberg, Senin.



BISNIS