Risiko RPJMN 2025-2029 Terlambat Terbit

Keterlambatan terbitnya RPJMN 2025-2029 menjadi sorotan para ekonom. Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Dzulfian Syafrian, lambatnya penerbitan RPJMN saat ini tidak bisa dipisahkan dari proses transisi pemerintahan yang sedang berlangsung. Pemerintahan Prabowo mengalami perubahan signifikan dibanding pemerintahan sebelumnya, terutama dalam hal birokrasi. Hal ini disebabkan oleh jumlah kementerian yang bertambah dari 34 menjadi 48.