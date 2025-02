Rosan, Dony, Erick, hingga Sri Mulyani Rangkap Jabatan di Danantara, Ini Kata Pakar

Rangkap jabatan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dalam tubuh Danantara itu pun menuai komentar pengamat hukum dan ekonomi. Apa saja?

Indef: Minimal Mengundurkan Diri

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai Danantara akan menghadapi tantangan besar dalam membangun kepercayaan investor. Menurut dia, salah satu langkah utama yang dapat dilakukan untuk menarik investasi adalah memastikan pengurus Danantara tidak memiliki konflik kepentingan dengan jabatan di pemerintahan.