Rosan Roeslani Ajak Bill Gates Taruh Dana di Danantara Trust Fund

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Hilirisasi dan Investasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengajak yayasan Bill Gates , The Gates Foundation, untuk bekerja sama menaruh dana di Danantara Trust Fund. Rosan Roeslani mengatakan ia telah mengenalkan Danantara Trust Fund kepada Bill Gates.

Rosan Roeslani telah berbicara dengan tim The Gates Foundation untuk menaruh dana di Danantara Trust Fund. Rosan Roeslani mengatakan Danantara Trust Fund akan mengalokasikan 1 sampai 2,5 persen dari total dividen yang diterima setiap tahun. Menurut hitungan Rosan Roeslani, Danantara akan menaruh terlebih dahulu US$ 100 juta dan dalam 5-6 tahun akan menaruh US$ 1 miliar ke Danantara Trust Fund.