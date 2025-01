Rosan Roeslani Pastikan Apple Jadi Bangun Pabrik Airtags Di Batam, Rampung Februari 2026

Agus menilai komitmen investasi Apple Inc. senilai US$ 1 miliar atau setara Rp 16,14 triliun (asumsi kurs Rp 16.146,25 per dolar AS) masih kecil dibandingkan total penjualan yang mereka dapatkan. Ia menyebut total penjualan Apple mencapai Rp 32 triliun. "Dibandingkan dengan total penjualan Apple di Indonesia yang tercatat sekitar Rp 32 triliun, itu angka US$ 1 miliar kecil,” ujar Agus Gumiwang kepada wartawan di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.