TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Riset PT NH Korindo Securities Reza Priyambada mengatakan, mengakhiri pekan lalu, laju rupiah mampu berbalik arah terhadap dolar Amerika Serikat.



Secara jangka menengah, Reza memperkirakan, rupiah cenderung bergerak di kisaran 13.200-13.400. Sedangkan secara jangka pendek, rupiah masih dapat berlanjut dengan memanfaatkan pelemahan laju dolar AS menjelang dirilisnya data-data penting Amerika Serikat, seperti penjualan retail dan data pengangguran AS.



"Rupiah berada dalam rentang support Rp 13.333 serta resistan Rp 13.260. Tetap cermati sentimen yang ada," ujar Reza dalam keterangan tertulisnya, Senin, 20 Juni 2016.



Meredanya kekhawatiran pelaku pasar mengenai referendum Brexit membuat laju euro mampu menguat dan berimbas terhadap laju indeks dolar Amerika yang terlihat tertekan. Pelemahan ini berdampak terhadap penguatan hampir di seluruh mata uang dunia, baik yen, rupiah, euro, yuan, bahkan GBP (British pound).



Sementara itu, rilis Bank Indonesia yang melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui relaksasi ketentuan loan to value ratio (LTV) dan financing to value ratio (FTV) kredit/pembiayaan properti untuk rumah tapak, rumah susun, ruko/rukan, serta estimasi terhadap konsumsi rumah tangga, diperkirakan meningkat.



Peningkatan itu sejalan dengan naiknya penjualan eceran menjelang hari raya Idul Fitri yang turut menambah sentimen positif bagi rupiah.



Sebelumnya, Reza memperkirakan laju rupiah yang hanya bergerak terbatas membuat pergerakan rupiah berada di persimpangan jalan, antara berbalik menguat atau melanjutkan tren pelemahannya. Namun, melihat keadaan global yang lebih memilih yen ketimbang dolar AS, Reza berharap dapat dijadikan pertimbangan bagi investor untuk mengakumulasi rupiah.



DESTRIANITA