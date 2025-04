Rupiah Diprediksi Melemah Karena Kuatnya Dolar AS

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini, Rabu, 5 April 2017, diprediksi masih rentan mengalami pelemahan karena masih kuatnya posisi dolar AS di zona hijau. Analis Senior PT Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada, mengatakan kuatnya dolar AS bisa menghalangi potensi kenaikan rupiah meskipun ada sentimen positif soal inflasi yang dipersepsikan terkendali.



“Sentimen positif itu memberikan peluang rupiah menguat kembali. Namun penguatan tersebut masih perlu diuji ketahanannya, terutama jika sentimen inflasi sudah lewat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 April 2017.



Menurut Reza, laju rupiah masih berada dalam rentang pergerakan tipis sebelum menemukan momentum kenaikannya. Dia menyarankan agar pelaku pasar tetap mencermati berbagai macam sentimen yang dapat merubah arah penguatan rupiah. “Diperkirakan rupiah akan bergerak dengan kisaran pada kisaran support Rp 13.336 dan resisten Rp 13.312 per dolar AS,” ungkapnya.



Pada Selasa, 4 April 2017 kemarin, kata Reza, pergerakan laju rupiah kembali melemah, meskipun laju dolar AS melemah akibat sentimen negatif rilis Indeks ISM manufacturing yang tercatat 57,2 pada Maret, di atas perkiraan pasar 57 namun, namun menurun sebesar 0,5 poin dari angka bulan sebelumnya 57,7. Namun kemarin laju rupiah juga tidak berbalik menguat dan tetap melemah.



“Berita-berita positif pun dikesampingkan oleh pelaku pasar antara lain pernyataan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di mana belanja negara pada 2017 akan difokuskan pada belanja infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan rakyat dan berorientasi pada hasil,” jelasnya.



Reza menambahkan sentimen positif rupiah lainnya juga soal imbas stabilnya inflasi, hingga harapan positif dari Presiden Joko Widodo terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disampaikan melalui rapat sidang kabinet terbatas.



Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, pada Selasa kemarin kurs rupiah di level Rp 13.326 per dolar AS atau melemah tipis dibandingkan Senin yang sebesar Rp 13.324 per dolar AS.



ABDUL MALIK