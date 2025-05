Rupiah Ditransaksikan Menguat 82 Poin ke 13.257

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin pagi, 20 Juni 2016, bergerak menguat sebesar 82 poin menjadi Rp 13.257 dibandingkan posisi sebelumnya pada posisi Rp 13.339 per dolar Amerika Serikat.



Ekonom Samuel Sekuritas, Rangga Cipta mengatakan nilai tukar rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar AS menyusul harga komoditas seperti minyak mentah dunia yang kembali bergerak naik.



Terpantau harga minyak jenis WTI Crude menguat 0,92 persen menjadi US$ 48,42 per barel dan Brent Crude naik 0,71 persen menjadi US$ 49,52 per barel.



Rangga menambahkan keberpihakan Bank Indonesia terhadap target pertumbuhan ekonomi ditandai dengan dipangkasnya suku bunga acuan (BI rate) juga menambah optimisme pelaku pasar uang di dalam negeri.



"Akan tetapi, belum adanya kesepakatan mengenai RUU Tax Amnesty bisa menghancurkan optimisme pelaku pasar di dalam negeri. Kondisi itu dapat menahan laju rupiah lebih tinggi," kata Rangga di Jakata, Senin, 20 Juni 2016.



Pengamat pasar uang Bank Himpunan Saudara, Rully Nova, menambahkan isu mengenai Brexit (Inggris keluar dari Uni Eropa) yang cenderung mulai mereda menjadi salah satu faktor yang turut menopang laju mata uang rupiah.



"Diharapkan referendum Brexit mereda sehingga tidak menambah ketidakpastian perekonomian global mengingat laju pertumbuhannya masih melambat," kata Rully.



Rully menambahkan, kebijakan BI yang memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin dari 6,75 persen menjadi 6,5 persen dan relaksasi ketentuan Loan to Value Ratio (LTV) dapat mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.



ANTARA