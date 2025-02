Rupiah Ditutup Melemah Hari Ini, Bagaimana Prediksi Besok?

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah 75 poin di level Rp 16.358 pada perdagangan Senin, 10 Februari 2025. Pada penutupan akhir pekan kemarin, rupiah tercatat berada di angka Rp 16.283 per dolar AS.