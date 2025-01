Rupiah Ditutup Menguat 24 Poin di Level Rp 16.322, Diprediksi akan Fluktuatif Besok

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencatat penguatan pada perdagangan sore ini, Selasa, 21 Januari 2025. Rupiah ditutup menguat sebesar 24 poin ke level Rp 16.343 per dolar AS, setelah sempat mencapai penguatan tertinggi sebesar 35 poin di level Rp 16.332. Posisi ini lebih baik dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 16.367.