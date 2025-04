TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka menguat 9 poin atau 0,07 persen ke level Rp 13.266 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis, 13 April 2017.

Pada Rabu, 12 April 2017, nilai tukar rupiah mampu kembali meraih momentum penguatannya pada penutupan perdagangan hari keempat berturut-turut pada Rabu, 13 April 2017, di tengah melemahnya kinerja dolar AS.

Rupiah ditutup menguat tipis 0,05 persen atau 6 poin ke Rp 13.275 per dolar AS setelah diperdagangkan di kisaran Rp 13.270 – Rp 13.305 per dolar AS.

Indeks dolar AS yang mengukur pergerakan mata uang dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau melemah 0,08% atau 0,080 poin ke posisi 100,630 pada pukul 16.23 WIB setelah kemarin ditutup melemah 0,31 persen atau 0,310 poin di 100,710.

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan penguatan indeks dolar mulai berbalik dengan euro dan yen yang menguat cukup signifikan.

Adapun sentimen hawkish yang muncul dari rencana the Fed menyusutkan kepemilikan obligasinya, tidak terlalu berpengaruh melihat yield US Treasury yang turun cukup signifikan walaupun masih terbantu oleh sisa efek flight to safety dari isu geopolitik.

Rupiah mampu menguat terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu, bersama mayoritas mata uang lainnya di Asia.

Won Korea Selatan memimpin penguatan kurs Asia dengan 0,38 persen, diikuti oleh dolar Taiwan sebesar 0,35 persen, dan peso Filipina yang naik 0,21 persen.

