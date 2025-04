TEMPO.CO, Jakarta - Kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu, 12 April 2017, mencatat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah 16 poin dibanding Selasa kemarin. Rupiah diperdagangkan di level 13.298 per dolar Amerika pada Rabu ini, sementara kemarin di posisi 13.282 per dolar Amerika.



Berdasarkan data Reuters, kurs rupiah di pasar spot hingga Rabu siang ini berada di level 13.285 per dolar Amerika setelah dibuka di posisi 13.280 pagi tadi.



Baca: Amerika Serikat Korea Utara Tegang, Dolar Amerika Melemah



Di Asia Pasifik, sebagian besar mata uang mengalami penguatan terhadap dolar Amerika. Di antaranya ringgit Malaysia menguat 0,07 persen, baht Thailand menguat 0,09 persen, won Korea Selatan naik 0,18 persen, dan dolar Taiwan menguat 0,07 persen terhadap dolar Amerika.



Selain rupiah yang melemah 0,05 persen, beberapa mata uang Asia lain ikut melemah, antara lain peso Filipina yang terdepresiasi 0,01 persen, rupe India melemah 0,35 persen, dan yuan Cina tertekan 0,08 persen terhadap dolar Amerika.



ABDUL MALIK