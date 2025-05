Rupiah Melemah, Bulog Revisi Harga Jual Daging Sapi Impor

TEMPO.CO, Jakarta - Gara-gara nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika, Bulog berencana merevisi harga jual daging impor. Semula, untuk menstabilkan harga daging yang terus melonjak, Bulog berencana menjual daging sapi impor tak sampai Rp 100 ribu per kilogram.



Namun dengan kurs rupiah yang tembus Rp 14.000 per dolar Amerika, Direktur Perum Bulog Djarot Kusumayakti belum bisa memastikan berapa harga yang nantinya dilepas Bulog ke pasar. “Saya tak berani bilang, tapi asumsinya bisa di atas Rp 100 ribu,” kata Djarot di kantornya, Selasa, 8 September 2015.



Tidak hanya merevisi harga jual daging sapi, pelemahan kurs rupiah juga memaksa Bulog untuk mengajukan permintaan subsidi agar harga daging impor jualannya tak justru mencekik rakyat.



Karena itu, Djarot berharap kuota impor sapi dari Australia sebanyak 50 ribu ekor tak habis terpakai. Menurut dia, daging impor sebaiknya dimanfaatkan untuk kestabilan harga pasar, bukan sebagai sumber pasokan utama. Hingga akhir tahun, Bulog memperoleh kuota impor sebanyak 50 ribu sapi. Saat ini, baru 8 ribu ekor yang sudah tiba dari keseluruhan kuota.



“Doa saya begitu, bicara impor itu sama saja dengan buang devisa. Kalau pasokan stabil, ya tak kita teruskan lagi impornya,” katanya.



Untuk pengadaan sapi selanjutnya , Djarot mengatakan akan melihat pergerakan di pasar. Stok daging yang dijual dalam operasi pasar akan diutamakan bagi wilayah yang tengah bergejolak. Saat ini, daerah yang masih tak stabil harganya adalah wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) sendiri, sudah menghabiskan stok impor hingga 80 persen. Saat ini di sejumlah daerah, harga daging sapi masih bertahan di kisaran Rp. 120 ribu per kilogram.



URSULA FLORENE