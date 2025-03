Rupiah Melemah ke Rp16.428 per Dolar AS, Pasar Khawatir terhadap Kondisi Fiskal Indonesia

TEMPO.CO , Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 22 poin pada perdagangan Selasa sore ini ke level Rp16.428 per dolar AS , setelah sempat anjlok hingga 70 poin di level Rp16.470. Pelemahan ini, kata pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi, mencerminkan kombinasi tekanan internal akibat defisit fiskal yang membengkak dan faktor eksternal berupa ketegangan geopolitik serta kebijakan tarif dagang Amerika Serikat.

Di sisi lain, kata dia, ancaman kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko semakin menekan pasar keuangan. Trump mengindikasikan tarif timbal balik dan sektoral dapat diberlakukan paling cepat pada 2 April, yang memicu kekhawatiran resesi di AS dan volatilitas di pasar global.

Ibrahim menyampaikan pasar kini menanti keputusan kebijakan moneter dari sejumlah bank sentral utama, termasuk The Fed, Bank of Japan, dan Bank of England, yang akan menjadi katalis pergerakan mata uang dalam beberapa hari ke depan. "The Fed diperkirakan tidak akan mengubah suku bunga pada pertemuan pekan ini, namun investor mencermati apakah bank sentral AS akan melunakkan kebijakan moneternya di tengah ketidakpastian ekonomi global," ujar dia.