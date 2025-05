BISNIS.COM, Jakarta - Kurs tengah rupiah ditransaksikan melemah 0,52 persen terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini, Selasa, 21 April 2015.



Berdasarkan data Bank Indonesia, kurs tengah rupiah hari ini bertengger di level Rp 12.942 per dolar AS dari kurs tengah sebelumnya Rp 12.875 per dolar AS.



Adapun jika dibandingkan dengan patokan kurs tengah Selasa pekan lalu di level Rp 12.979 per dolar AS, kurs tengah hari ini masih menguat 0,28 persen.



Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg Dollar Index, rupiah melemah 0,5% ke Rp 12.957 per dolar AS pada pukul 10.54 WIB.

Kurs Tengah Dolar AS-Rupiah













21 April









12.942













20 April









12.875













17 April









12.863













16 April









12.838













15 April









12.976













14 April









12.979









Sumber: Bank Indonesia



BISNIS.COM