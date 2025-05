TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan pantauan Jisdor, kurs rupiah terhadap dolar Amerika serikat pada perdagangan hari ini ditutup pada level 13.328 atau turun 17 poin dari posisi perdagangan Jumat pekan lalu di level 13.311.



“Dari sentimen internal, lebih kepada reaksi pasar terhadap neraca perdagangan,” ujar Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada saat dihubungi, Senin, 16 Mei 2016.



Walaupun terjadi surplus dalam neraca perdagangan, nilai ekspor dan impor Indonesia cenderung turun. Reza menyebutkan kondisi itulah yang membuat para pelaku pasar mempersepsikan masih adanya pelemahan dalam perekonomian Indonesia.



Sedangkan sentimen eksternal, kata Reza, berasal dari melemahnya laju dolar Amerika yang tak signifikan. Pelemahan terhadap dolar Amerika merupakan akibat menguatnya harga minyak mentah dunia.



Namun sayang, pelemahan dolar Amerika tak membuka peluang bagi mata uang lain untuk melaju positif. “Dolar memang melemah, tapi tidak begitu dalam,” tuturnya.



Untuk perdagangan besok, 17 Mei, Reza memprediksi support (batas atas) rupiah berada pada level 13.335 per dolar Amerika dan resistant (batas bawah) di level 13.320.



Badan Pusat Statistik melaporkan, sepanjang April 2016, transaksi perdagangan internasional Tanah Air surplus US$ 667,2 juta. BPS mencatat surplus April diperoleh dari selisih ekspor US$ 11,45 miliar dan impor US$ 10,78 miliar.



Sepanjang tahun ini, neraca Indonesia surplus US$ 2,33 miliar. Namun sepanjang tahun ini pula perdagangan Indonesia terus mengalami penurunan. Ekspor komoditas minyak dan gas pada April turun 28,44 persen dari US$ 1,24 miliar menjadi US$ 890 juta. Ekspor nonmigas turut melemah 0,1 persen menjadi US$ 10,65 miliar.



BAGUS PRASETIYO