Rupiah Menguat 28 Poin Sore ini, Parkir di Level Rp 16.795

Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini, Analis Prediksi Besok Bisa Melemah di Level 15.730 per dolar AS

Adapun ASEAN merupakan pasar eksportir besar kelima bagi produk pertanian Amerika Serikat. Dengan total nilai perdagangan barang mencapai US$ 306 miliar pada 2024. “Indonesia sendiri menyumbang US$ 14,34 miliar terhadap defisit perdagangan Amerika Serikat,” kata Ibrahim.

Data Ekonomi AS Menurun, Rupiah Ditutup Menguat di Bawah Rp 15 Ribu

Pagi Ini, Rupiah Melemah Tipis ke Rp 14.940 per Dolar AS

Kendati demikian, Indonesia memiliki mitra dagang yang strategis dengan beberapa negara. Ibrahim menyebut terdapat enam perjanjian perdagangan yang sedang diupayakan untuk selesai, di antaranya Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-EU CEPA, Iran PTA, dan protokol amandemen Indonesia-Jepang (IJEPA) dan Trade & Investment Framework Agreement (TIFA) antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Dolar AS terpukul oleh meningkatnya kekhawatiran atas resesi AS, terutama karena Washington dan Beijing saling mengenakan tarif yang sangat besar. Presiden Donald Trump pada hari Kamis menaikkan tarif terhadap Tiongkok hingga 145 persen yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara tarif Tiongkok sebesar 84 persen terhadap AS juga mulai berlaku.