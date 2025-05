Rupiah Menguat Jadi Rp 13.317 per Dolar AS

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Kamis sore, bergerak menguat sebesar 38 poin menjadi Rp 13.317 dibandingkan posisi sebelumnya pada posisi Rp 13.355 per dolar Amerika Serikat.



Pengamat pasar uang Bank Himpunan Saudara Rully Nova mengatakan bahwa mata uang rupiah kembali bergerak menguat menyusul pernyataan rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengenai suku bunga AS yang dovish tadi malam.



"Faktor eksternal itu mendorong pelaku pasar uang untuk melakukan kembali akumulasi terhadap sejumlah aset mata uang di negara berkembang, termasuk rupiah," kata Rully di Jakarta, Kamis, 16 Juni 2016.



Di sisi lain, lanjut Rully, sentimen dari dalam negeri juga cukup mendukung apresiasi mata uang rupiah terhadap dolar AS menyusul neraca perdagangan Indonesia yang kembali mencatatkan surplus.



Bank Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia pada bulan Mei 2016 tercatat sebesar US$ 0,38 miliar, lebih rendah daripada surplus pada bulan sebelumnya sebesar US$ 0,66 miliar.



Namun, menurut Rully, isu Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) menahan apresiasi rupiah lebih tinggi, sebagian pelaku pasar uang masih menahan untuk masuk ke aset negara berkembang.



Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menambahkan sentimen ketidakpastian akan masa depan keanggotaaan Inggris akan membuat pelaku pasar kembali masuk ke dalam aset safe haven, salah satunya dolar AS.



"Potensi dolar AS kembali menguat masih cukup terbuka," kata Ariston.



Dalam kurs tengah Bank Indonesia pada hari Kamis mencatat nilai tukar rupiah bergerak menguat menjadi Rp 13.327 dibandingkan hari sebelumnya Rabu, 15 Juni 2016 di Rp 13.398.



ANTARA