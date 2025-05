Rupiah Menguat ke Level 13.358 Per Dolar AS

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu sore, 14 Juni 2016, bergerak menguat 35 poin menjadi 13.358 per dolar Amerika Serikat dibanding posisi sebelumnya, 13.393.



Analis dari PT Platon Niaga Berjangka, Lukman Leong, mengatakan data neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2016 yang mencatat surplus menjadi salah satu sentimen positif bagi mata uang rupiah.



"Rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar AS menyusul sentimen yang datang dari dalam negeri," kata Lukman di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.



Bank Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2016 sebesar US$ 0,38 miliar atau lebih rendah daripada surplus pada bulan sebelumnya, US$ 0,66 miliar.



Lukman menambahkan, untuk menjaga laju rupiah stabil dengan kecenderungan menguat, laju inflasi diharapkan bisa dijaga di level rendah. Inflasi yang tinggi akan menekan rupiah secara berkelanjutan.



"Di tengah bulan puasa dan Lebaran, biasanya inflasi naik, diharapkan lajunya dapat terjaga," tuturnya.



Dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Rabu ini, tercatat nilai tukar rupiah bergerak melemah ke level 13.398 dibanding pada Selasa, 14 Juni 2016, di angka 13.273.



ANTARA