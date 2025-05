Rupiah Menguat Menjadi Rp 13.212 per Dolar Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah menguat 57 poin menjadi Rp 13.212 per dolar Amerika Serikat dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Kamis pagi, 9 Juni 2016. Ekonom dari Samuel Sekuritas, Rangga Cipta, mengatakan harga minyak mentah dunia yang kembali naik menjadi salah satu faktor penopang rupiah.



Harga minyak mentah jenis WTI Crude pagi ini naik 0,66 persen menjadi 51,57 dolar Amerika per barel dan Brent Crude menguat 0,44 persen di posisi 52,74 dolar Amerika per barel.



Rangga menjelaskan, ruang penguatan nilai tukar rupiah masih tersedia dengan adanya sentimen positif dari dalam negeri. Naiknya indeks keyakinan konsumen pada Mei 2016 membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada kuartal kedua 2016.



Selain itu, ucap dia, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan yang cukup lancar antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat turut mengangkat optimisme penyelesaian kebijakan mengenai pengampunan pajak.



Di sisi lain, ujar dia, pelemahan berbagai data ekonomi Amerika yang secara umum masih belum baik menambah tekanan pada nilai tukar dolar Amerika terhadap mayoritas mata uang utama dunia.



Analis Platon Niaga Berjangka, Lukman Leong, menjelaskan, secara umum, sentimen positif masih menyelimuti rupiah mengingat fundamental ekonomi di dalam negeri cenderung membaik di tengah gejolak ekonomi global.



"DPR dan pemerintah yang sepakat pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,2 persen juga cukup dinilai realistis oleh pelaku pasar," tuturnya.



ANTARA