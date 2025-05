TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta, Selasa sore, 2 Agustus 2016, bergerak melemah senilai 32 poin menjadi Rp 13.089 dibanding sebelumnya di posisi Rp 13.057 per dolar Amerika Serikat.



Analis dari PT Platon Niaga Berjangka, Lukman Leong, di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa faktor teknis menjadi salah satu penyebab yang mendorong nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah. Sebagian pelaku pasar uang memanfaatkan momentum penguatan rupiah pada hari sebelumnya untuk ambil untung.



"Meski melemah, namun rupiah masih dalam kisaran yang terbatas, karena sentimen dari dalam negeri masih positif," katanya.



Ia mengatakan bahwa wajib pajak yang mulai melakukan deklarasi dana dalam mendukung program amnesti pajak akan meningkatkan permintaan mata uang rupiah tinggi sehingga potensi apresiasi masih terbuka ke depannya.



"Sentimen amnesti pajak diproyeksikan berjangka panjang, apalagi didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan," katanya.



Ia menambahkan harga minyak mentah dunia yang bergerak menguat akan turut menjaga mata uang komoditas seperti rupiah bergerak stabil.



Sementara itu, harga minyak jenis WTI Crude pada Selasa sore menguat 1,30 persen menjadi 40,58 dolar AS per barel, dan Brent Crude naik 1,52 persen menjadi 42,78 dolar AS per barel.



Adapun kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Selasa mencatat nilai tukar rupiah bergerak menguat menjadi Rp 13.079 dibanding hari sebelumnya Senin, 1 Agustus 2016, Rp 13.080.



ANTARA