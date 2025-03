Rupiah Sempat ke Level Terendah Sejak 1998, BI Klaim Tidak Akan Memicu Krisis Moneter

TEMPO.CO , Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 16.640 per dolar AS tidak akan berujung pada krisis moneter seperti yang terjadi pada 1998. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) BI Solikin M. Juhro menyatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih tangguh dibandingkan saat krisis dua dekade lalu.

Menurutnya, pada 1998 rupiah melemah drastis dari Rp 2.800 menjadi Rp 16.000an per dolar AS dalam waktu singkat karena sistem keuangan domestik yang masih dangkal dan cadangan devisa yang minim, hanya sekitar US$ 20 miliar. Saat ini, BI mencatat cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 150 miliar. Menurut dia, angka cadangan devisa saat ini memberikan bantalan yang jauh lebih kuat terhadap tekanan eksternal.