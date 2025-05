Rupiah Senin Pagi Mencapai Rp 13.108

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin pagi, bergerak menguat 84 poin menjadi Rp 13.108 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp 13.192 per dolar Amerika Serikat.



Vice President Research and Analysis Valbury Asia Securities Nico Omer Jonckheere mengatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) masih menjadi salah satu faktor yang menopang nilai tukar rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar AS.



"Di sisi lain, permintaan terhadap mata uang domestik di tengah suasana libur Lebaran juga masih tinggi," kata Jonckheere di Jakarta, Senin, 11 Juli 2016.



Selain itu, lanjut Jonckheere, laju inflasi bulan Juni 2016 yang relatif terjaga menambah sentimen positif bagi mata uang domestik.



Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi Juni yang sebesar 0,66 persen membuat maka inflasi tahun kalender Januari-Juni 2016 sebesar 1,06 persen dan laju inflasi dari tahun ke tahun (year on year atau yoy) mencapai 3,45 persen.



Jonckheere menambahkan pelaku pasar uang juga meyakini bank sentral Amerika Serikat (The Fed) belum akan menaikan suku bunga acuannya dalam waktu dekat karena perlambatan ekonomi global, terutama Cina.



Selain itu, menurut Jonckheere, hasil pertemuan The Fed pada Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada 14-15 Juni 2016 lalu juga memutuskan menahan suku bunga hingga bisa melihat dampak dari keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit).



Ekonom Samuel Sekuritas, Rangga Cipta, menambahkan bahwa nilai tukar rupiah berpeluang mempertahankan sentimen penguatannya, namun koreksi mata uang domestik juga berpeluang muncul di tengah turunya harga komoditas dunia.



"Harga komoditas bisa menyebabkan menguatnya dolar AS," kata Rangga.



Terpantau, harga minyak mentah jenis WTI Crude pada Senin, 11 Juli 2016 pagi ini berada di posisi US$ 44,98 per barel, turun 0,95 persen. Sementara minyak mentah jenis Brent Crude di posisi US$ 46,38 per barel, menguat 0,81 persen.



ANTARA