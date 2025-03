Rupiah Terus Melemah, Analis: Kebijakan Trump Hingga Pembentukan Danantara jadi Sentimen

Pada penutupan perdagangan kemarin rupiah berada di level Rp 16.567 per dolar AS. Pengamat mata uang, Ibrahim Assuabi mengatakan pada perdagangan besok, rupiah masih diprediksi melemah. “Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 16.610 - Rp 16.660 per dollar,” ucapnya lewat analisis rutinnya, Selasa, 25 Maret 2025.