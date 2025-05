Saham-Saham AS Turun Tipis Karena Laporan Laba Bervariasi

TEMPO.CO, Jakarta - Saham-saham AS berakhir turun tipis pada Selasa atau Rabu pagi WIB, 26 Oktober 2016, karena Wall Street mempertimbangkan sejumlah laporan laba bervariasi dari perusahaan-perusahaan terkemuka.



Indeks Dow Jones Industrial Average turun 53,76 poin atau 0,30 persen menjadi ditutup pada 18.169,27. Indeks S&P 500 kehilangan 8,17 poin atau 0,38 persen menjadi berakhir di 2.143,16, dan indeks komposit Nasdaq berkurang 26,43 poin atau 0,50 persen menjadi 5.283,40.



Saham Whirlpool Corp merosot 10,78 persen menjadi 152,09 dolar AS per saham, setelah pembuat peralatan AS itu melaporkan hasil kuartalan yang lebih buruk dari perkiraan dan menerbitkan prospek yang suram.



Merck & Co Inc naik 1,98 persen menjadi 61,95 dolar AS per saham setelah produsen obat tersebut melaporkan laba kuartal ketiga yang mengalahkan perkiraan pasar.



Saham Procter & Gamble melonjak 3,41 persen menjadi 86,97 dolar AS per saham, menyusul rilis hasil kuartalan raksasa barang-barang konsumsi itu lebih baik dari perkiraan.



Sementara itu, saham Caterpillar Inc merosot 1,76 persen menjadi 84,48 dolar AS, karena produsen peralatan konstruksi dan pertambangan itu menurunkan prospek pendapatan setahun penuh untuk kedua kalinya.



Data terbaru dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 di kuartal ketiga 2016 diperkirakan naik 1,7 persen YoY, sementara pendapatan mereka diperkirakan meningkat 2,7 persen.



Di sisi ekonomi, indeks kepercayaan Conference Board menurun dari 103,5 pada September menjadi 98,6 pada Oktober, gagal memenuhi konsensus pasar.

ANTARA