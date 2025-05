Saham-Saham Wall Street Menguat

TEMPO.CO, Jakarta - Saham-saham di Wall Street berakhir menguat pada Senin atau Selasa pagi WIB (25 Oktober 2016), karena para investor mencerna laporan laba positif serta pengumuman akuisisi perusahaan.



Indeks Dow Jones Industrial Average naik 77,32 poin atau 0,43 persen menjadi ditutup pada 18.223,03. Indeks S&P 500 bertambah 10,17 poin atau 0,47 persen menjadi berakhir di 2.151,33, dan indeks komposit Nasdaq naik 52,43 poin atau 1,00 persen pada 5.309,83, lapor Xinhua.



Saham T-Mobile melonjak 9,50 persen menjadi 51,19 dolar AS per saham, setelah perusahaan membukukan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.



BACA JUGA: Peretas Akun Twitter Farah Quinn Berada di Hungaria



Operator nirkabel AS itu mengumumkan laba bersih 366 juta dolar AS atau 42 sen per saham untuk kuartal ketiga 2016, dibandingkan dengan 138 juta dolar AS atau 15 sen per saham pada kuartal yang sama tahun lalu.



Data terbaru dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 di kuartal ketiga 2016 diperkirakan naik 1,1 persen secara tahun ke tahun, sementara pendapatan mereka diperkirakan meningkat 2,5 persen.



Pada berita perusahaan lain, AT&T Inc pada Sabtu (22/10) mengumumkan akan membeli Time Warner Inc senilai 85,4 miliar dolar AS dengan tujuan untuk membentuk kembali perusahaan operator telepon seluler itu menjadi raksasa media.



Saham AT&T turun 1,68 persen menjadi 36,86 dolar AS per saham setelah pengumuman itu pada Senin, sementara saham Time Warner turun 3,06 persen menjadi 86,74 dolar AS per saham.



Hilton Worldwide Holdings Inc mengatakan pada Senin bahwa perusahaan Tiongkok HNA akan mengakuisisi sekitar 25 persen kepemilikan saham di Hilton dari afiliasi Blackstone.



Transaksi tersebut bernilai sekitar 6,5 miliar dolar AS, atau 26,25 dolar AS per saham secara tunai, mengurangi kepemilikan Blackstone di Hilton sekitar 21 persen.



Setelah pengumuman tersebut, saham Hilton naik tipis 0,13 persen menjadi 22,94 dolar AS per saham, sementara saham Blackstone melonjak 2,99 persen menjadi 24,79 dolar AS per saham.



Data ekonomi AS juga keluar positif. Disesuaikan dengan pengaruh musiman, Indeks Pembelian Manajer (PMI) untuk sektor manufaktur AS dari Markit Economics, berbalik naik atau "rebound" dari level terendah tiga bulan di 51,5 pada September menjadi 53,2 pada Oktober, mengalahkan konsensus pasar di 51,2.

ANTARA