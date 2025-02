Mengapa Penyaluran Solar Bersubsidi Sering Salah Sasaran

Subsidi BBM sebesar Rp 21,6 triliun mencapai 12,5 persen dari total pagu subsidi energi. Penyusunan pagu subsidi energi pada 2025 menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 82 per barel dengan nilai tukar rupiah 16 ribu per dolar Amerika Serikat serta subsidi tetap minyak solar Rp 1.000 per liter.