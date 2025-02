Sambut Perwakilan Universitas Xiamen, Politeknik Tempo Gelar Diskusi Jurnalisme di Era Digital

TEMPO.CO , Jakarta - Politeknik Tempo menyelenggarakan diskusi "Empowering Journalism and Media in the Digital Era" bersama Universitas Pancasila dan Universitas Xiamen di ruang Opini Lt 7 Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta pada Sabtu, 15 Februari 2025.

Sebelum sesi diskusi dimulai, sambutan singkat dari Ketua Program Studi Produksi Media Politeknik Tempo Rachma Tri Widuri, Direktur Kerja Sama dan Hubungan Kelembagaan Universitas Pancasila Gunawan Baharuddin, serta Su Junbin, Asscociate Proffesor dari School of Journalism and Communication, Universitas Xiamen mengawali acara. Jun Bin mengajak serta 18 mahasiswa dan 2 dosen dari Universitas Xiamen Cina dalam kunjungan ini.

Dalam paparan awal diskusi, Nur Hidayat menyampaikan materi berjudul “How Tempo Media Group Empowering Journalism and Media in Digital Era”. Dalam paparannya, Nur Hidayat bercerita bahwa Tempo pernah mengalami dua kali pembredelan di era orde baru. “Setelah Presiden Soeharto turun jabatan, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah memberikan kembali lisensi untuk menerbitkan Majalah Tempo dan Tempo kini menjadi media terbesar di Indonesia,” ujar dosen sinematografi ini.

Sementara itu, Ariadne Khatarina mempresentasikan “How Politeknik Tempo as a part of Tempo Media Group Empowering Journalism and Media in the Digital Era”. Ketua Himpunan Mahasiswa Produksi Media (Katasia) ini sekaligus membagikan pengalamannya selama menjalani pelatihan Cek Fakta yang didukung oleh ANNIE (Asian Network of News & Information Educators).