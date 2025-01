Sampah, Masalah Utama Sektor Pariwisata

ICST 2017 ini diikuti oleh 300 peserta dan menghadirkan pembicara kelas internasional, seperti Director for Sustainable Development of Tourism United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Dirk Glaesser, Department of Business and Management Oxford Brookes University Prof Chris Cooper, GSTC Chief Executive Officer Randy Durband, President of United in Diversity Mari Elka Pangestu dan Founder and Chairman of Mark Plus Inc Hermawan Kertajaya.